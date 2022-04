Esporte Goiás renova com jovem zagueiro até 2024 Nesta temporada, Da Silva disputou cinco jogos e fez um gol com a camisa esmeraldina

O Goiás renovou o contrato do zagueiro Da Silva, de 21 anos, por mais duas temporadas. O novo vínculo de Da Silva, já publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, será até o fim de 2024. Revelado nas categorias de base do clube, o jovem defensor ganhou espaço no elenco profissional na atual temporada e motivou a diretoria a firmar um novo vículo com o atleta, inclus...