Esporte Goiás renova contratos de Nicolas e Élvis até o fim de 2023 Diretoria esmeraldina amplia vínculos com artilheiro da temporada e capitão da equipe em 2022

A diretoria do Goiás acertou as renovações dos contratos do meia Élvis e do atacante Nicolas, ambos com vínculos até o fim de 2023. Contratado pelo Goiás na reta final do Campeonato Goiano de 2021, Élvis chegou para o clube esmeraldino com contrato até o fim de 2022. O jogador se tornou capitão e um dos líderes do elenco de jogadores e tem prestígio com a direto...