Contra o Atlético-MG, no sábado (20), o Goiás tenta repetir o melhor momento da equipe neste Brasileirão. O período de jogos contra o Galo, clássico com o Atlético-GO e o duelo contra o Santos, no 1º turno, foi o momento em que o time esmeraldino alcançou sua melhor sequência invicta com aproveitamento de 77,8%.

Repetir esse desempenho pode ajudar o Goiás a abrir distância para a zona de rebaixamento e colocar outra meta no foco da equipe na sequência da Série A, como a busca por uma vaga na Copa Sul-Americana.

A melhor sequência do Goiás em aproveitamento neste Brasileirão começou na 4ª rodada com o empate por 2 a 2 com o Atlético-MG. Na ocasião, o Galo chegou a Goiânia em má fase, na 14ª colocação, mas ainda era citado como um dos principais postulantes ao título.

A equipe mineira ficou duas vezes à frente do placar, mas o clube esmeraldino buscou a reação para empatar na Serrinha.

Um personagem que marcou esse bom momento do Goiás não está mais no clube: o meia Élvis. O jogador participou de todos os gols da equipe esmeraldina nesta sequência de três jogos (duas vitórias e um empate). Deu uma assistência para Apodi no duelo contra o Atlético-MG e marcou gols contra o Galo, além dos tentos das vitórias diante do Atlético-GO e Santos.

Esses dois triunfos tiveram a marca do Goiás no comando do técnico Jair Ventura: ser letal, saber sofrer e praticamente só se defender. Atlético-GO terminou o clássico com 77% de aproveitamento da posse de bola (jogou com um a mais desde os 26 minutos do 1º tempo) e o Santos somou 68% de posse na Serrinha. As duas vitórias esmeraldinas foram por 1 a 0.

O desafio para o Goiás desta vez tende a ser mais complicado. A equipe esmeraldina será visitante contra Atlético-MG e Santos. O clássico com o Atlético-GO será na Serrinha, mas os últimos quatro confrontos diante do Dragão na casa esmeraldina terminaram com festa rubro-negra.

Foram três triunfos atleticanos nas últimas três edições do Goianão, o último, por 3 a 1, na decisão estadual deste ano. A última visita do Atlético-GO terminou com goleada, de 3 a 0, na eliminação do Goiás na Copa do Brasil.

Com tabu em jogo e duelos fora de casa, o Goiás tenta repetir esse bom desempenho para abrir distância da zona de rebaixamento e passar a efetivamente sonhar em buscar uma vaga na Copa Sul-Americana. No clube, o assunto é considerado como algo positivo de ser conquistado, já que o time tem conseguido se manter em colocações que podem levar equipes para o torneio continental.

O primeiro dos três desafios será contra o Atlético-MG, sábado (20), em jogo em que o técnico Jair Ventura possui um desfalque certo. O lateral esquerdo Sávio foi expulso no empate por 1 a 1 com o Avaí.

O experiente Danilo Barcelos aparece como provável substituto, mas outros três jogadores são opções: Hugo, Juan e até mesmo o ponta Dadá Belmonte, que já atuou na função, mas quando o técnico Jair Ventura utilizou a formação de três zagueiros.