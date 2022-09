O lateral esquerdo Sávio está liberado para jogar contra o RB Bragantino no domingo (18), após ter sido julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJD) pela expulsão na partida contra o Avaí, o lateral foi absolvido.

Sávio foi julgado por ter sido expulso ao acumular dois amarelos na partida contra o Avaí, no dia 13 de agosto, na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador levou um amarelo aos 37 do segundo tempo por "segurar o adversário impedindo ataque promissor". Dois minutos depois, pelo mesmo motivo, recebeu o segundo amarelo e a expulsão.

O jogador foi julgado por infração ao artigo 258 do CBJD - assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou ética desportiva - com pena de uma a seis partidas.

O julgamento foi realizado no início da tarde desta quarta-feira (14) e o atleta foi defendido pelo advogado João Vicente. A 3ª Comissão Disciplinar do STJD decidiu pela absolvição do atleta.