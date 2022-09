O Goiás ostenta a segunda melhor campanha considerando o intervalo dos últimos cinco jogos entre os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O número evidencia o bom momento esmeraldino, que é fruto de um período de cinco jogos de invencibilidade, algo registrado por apenas cinco clubes neste momento da competição.

Nos últimos cinco jogos, o time esmeraldino acumula três vitórias (Atlético-GO, Atlético-MG e Santos) e dois empates (Avaí e Flamengo) e, por isso, se estabilizou na primeira metade da tabela. O aproveitamento de pontos nesta sequência mais recente é de 73,3%.

A série só não é melhor do que a vivenciada pelo Internacional, que ocupa a vice-liderança e tem 86,6% de aproveitamentos nos últimos cinco jogos.

Além de Internacional e Goiás, as outras três equipes que não perderam nos últimos cinco jogos do Brasileirão são o líder Palmeiras, o Flamengo, que ocupa a 3ª posição na tabela, além do América-MG, que também vive uma ascensão no Brasileirão e está na 8ª colocação na tabela.

No entanto, o aproveitamento deste trio no período é de 60% dos pontos. Essa é a mesma margem do Fortaleza, que somou nove pontos em 15 possíveis, mas vem de duas derrotas.

Após o empate com o Flamengo, apesar da bronca do clube contra a arbitragem por causa do gol rubro-negro (o clube pede falta no goleiro Tadeu no lance), o discurso do técnico Jair Ventura é de valorizar o feito da equipe nestes últimos cinco jogos.

Antes de iniciar essa série positiva, o Goiás estava na 13ª colocação na tabela de classificação e a quatro pontos da zona do rebaixamento. Agora, o time esmeraldino ocupa a 9ª colocação e abriu dez pontos do Z4.

O próximo compromisso é contra o RB Bragantino, fora de casa, na manhã de domingo (18). Caso consiga pontuar em Bragança Paulista, o Goiás vai voltar a ficar seis jogos sem perder no Brasileirão após quase dez anos.

A última série invicta superior a cinco partidas sem derrotas na competição foi em 2013, quando o Goiás teve invencibilidade de dez jogos.

Para o volante Auremir, essa partida contra a equipe paulista será fundamental para a briga no meio da tabela.

“Com certeza, vai ser um jogo muito duro porque eles vêm próximos a nós ali na tabela, está há um tempo sem vencer. Nós vamos nos preparar para um jogo muito difícil, em que o resultado positivo vai ser importante para as duas equipes. Espero que possamos sair de lá (Nabi Abi Chedid) vitoriosos”, destacou o volante, titular esmeraldino nesta sequência invicta vivida pela equipe.