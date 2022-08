Na abertura da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Goiás empatou com o Avaí, na Serrinha, neste sábado (13), e não conseguiu aumentar tanto sua distância para a zona de rebaixamento, objetivo imediato do alviverde neste início de 2º turno de competição.

O alviverde saiu atrás em casa, teve dificuldades no primeiro tempo, se lançou ao ataque na segunda etapa com mais jogadores de frente em campo e buscou o empate.

Com 26 pontos e em 11º lugar no Brasileiro, o clube esmeraldino tem cinco pontos de diferença para o primeiro time dentro do Z4, que é o Fortaleza. Até o fim da rodada, esse número pode diminuir.

Na próxima rodada, o Goiás enfrenta o Atlético-MG, sábado (20), fora de casa, às 16h30. O Avaí pega o Internacional, em casa, na segunda-feira (22), às 20 horas,

O Goiás foi para o jogo em uma formação no sistema 4-4-2 com Maguinho de volta à lateral direita e Diego deslocado para o meio-campo, formado com mais dois volantes (Fellipe Bastos e Matheus Sales) e o meia Luan Dias. A escolha para formar o ataque foi de Dadá Belmonte na dupla com o artilheiro Pedro Raul.

Começo com defesa de Tadeu

Tadeu começou trabalhando ao defender cobrança de falta de Rafael Vaz, ex-Goiás, que um dia já usou o potente chute em faltas a favor do lado esmeraldino. Pedro Raul foi acionado em escanteio de Fellipe Bastos, mas não conseguiu marcar.

O Goiás insistiu muito nas bolas levantadas na área, mas não teve sucesso. Aos 23, Fellipe Bastos percebeu o goleiro Vladimir adiantado e tentou o chute por cima, mas a bola saiu.

Avaí cresce

O Avaí foi crescendo nas chegadas ao ataque e teve duas chances. Em uma, Guerrero não conseguiu encaixar a finalização e bateu meio de lado, errado. Aos 34, Tadeu salvou o Goiás saindo nos pés de Pottker e evitando que o atacante marcasse o gol.

Pênalti marcado

Aos 41, Maguinho chegou correndo na marcação de Raniele, que foi à linha de fundo fazer a jogada. O árbitro entendeu que o jogador esmeraldino empurrou com força excessiva, não configurando um mero ombro a ombro. Aos 45, Bissoli, artilheiro do Avaí e na brgia pela artilharia da Série A, marcou seu 11º gol na competição. Ele cobrou no canto esquerdo, e Tadeu caiu para o outro lado.

Início bom do Goiás

Pedro Raul teve boa chance antes do intervalo, aos 48, ao cabecear bola levantada por Diego em cobrança de falta.

No segundo tempo, Jair Ventura abriu mão de dois meio-campistas para mandar dois atacantes para o jogo. Vinícius e Nicolas entraram, saíram Fellipe Bastos e Luan Dias.

Pedro Raul marcou logo no início, mas o gol foi anulado. Dadá Belmonte fez o cruzamento da direita e Pedro Raul cabeceou, mas, após o cabeceio, a bola bateu no braço do esmeraldino. O árbitro de vídeo avisou o de campo e a jogada foi anulada.

Em cobrança de falta de Sávio da direita, a bola saiu forte em direção à área, mas o goleiro do Avaí ficou com ela.

Novo pênalti? Não, não foi

Outro pênalti chegou a ser marcado contra o Goiás aos 17. O árbitro de campo sinalizou um toque na mão de Sávio, mas foi ao monitor, após alerta do árbitro de vídeo, e percebeu que não houve o toque, anulando a marcação.

Técnico do Goiás, Jair Ventura mandou mais um atacante para o jogo. No lugar de Matheus Sales, Renato Júnior entrou.

Empate na Serrinha

O gol de empate saiu de um lance individual. Dadá Belmonte percebeu espaço na esquerda e fez a jogada por lá. De fora da área, ele arriscou o chute, que entrou no canto esquerdo. Aos 33, o atacante marcou um belo gol, fora do alcance do goleiro Vladimir, que ainda tocou na bola.

Aos 39, o Goiás ficou com um jogador a menos. Sávio, que menos de dois minutos antes tinha levado um amarelo por segurar Renato e seria substituído por estar pendurado, voltou a segurar o mesmo adversário, Renato. Levou o segundo e foi expulso. Na sequência, Pedro Raul deu lugar a Hugo para fechar o lado esquerdo.

O Avaí tentou chegar ao gol da vitória nos minutos finais, mas o Goiás se segurou e garantiu o empate.

FICHA TÉCNICA

Goiás: Tadeu; Maguinho, Reynaldo César, Caetano e Sávio; Fellipe Bastos (Fellipe Bastos), Matheus Sales (Renato Júnior), Diego e Luan Dias (Nicolas); Pedro Raul (Hugo) e Dadá Belmonte (Caio Vinícius). Técnico: Jair Ventura

Avaí: Vladimir; Renato, Bressan, Rafael Vaz e Bruno Cortez; Bruno Silva, Lucas Ventura (Rodrigo Freitas) e Raniele (Eduardo); William Pottker (Natanael), Paolo Guerrero (Muriqui) e Bissoli (Thales). Técnico: Eduardo Barroca

Local: Estádio da Serrinha (Goiânia)

Data: 13/8/2022 (sábado)

Horário: 16h30

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Público: 8.934 pagantes (10.831 presentes)

Renda: R$ 156.845,00

Gols: Bissoli (45'/1ºT, pênalti), Dadá Belmonte (33'/2ºT)

Expulsão: Sávio