Esporte Goiás se dá bem em campo encharcado e bate Goianésia Time esmeraldino se adapta ao gramado pesado após chuva forte e vence com Apodi e Vinícius

Em tarde chuvosa, o Goiás levou a melhor sobre o Goianésia e venceu por 2 a 0, na tarde deste sábado (12) na Serrinha. Com dois gols marcados no 2º tempo, por Apodi e Vinícius, o time esmeraldino repetiu a dose sobre o Azulão do Vale e se isolou na liderança do Grupo A, agora com 11 pontos conquistados. O Goianésia, por sua vez, amarga a lanterna da chave, com quatro p...