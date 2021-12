Esporte Goiás se despede de mais dois atletas Zagueiro e atacante encerram passagem pelo clube esmeraldino e não ficam para 2022

Mais dois jogadores se despediram do Goiás nesta quarta-feira (8) e buscam outros caminhos para a próxima temporada. O zagueiro Matheus Salustiano e o atacante Samuel não ficam no clube esmeraldino.Matheus Salustiano foi um dos reforços contratados pela diretoria esmeraldina para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro havia trabalhado com o técnico Pin...