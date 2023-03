Com sabor de vitória, o Goiás empatou com o ASA-AL, por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (1º de março), no Estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca (AL) e se classificou para a 2ª fase da Copa do Brasil. O time esmeraldino sofreu diante do time alagoano, mas conseguiu segurar o resultado que garantiu o avanço na competição nacional e a conquista de um prêmio de R$ 1,7 milhão.

O resultado de igualdade no interior alagoano interrompeu uma série de oito vitórias consecutivas do Goiás na temporada, mas o ponto foi muito festejado pelos esmeraldinos, que chega a 12 jogos sem perder nesta temporada. Isso porque o empate fez com que o time goiano seguisse vivo na Copa do Brasil. Agora, a equipe do técnico Guto Ferreira aguarda o classificado entre Águia de Marabá-PA e Botafogo-PB, que duelam nesta quinta-feira (2).

Apesar da primeira ameaça clara de insucesso, o Goiás conquistou a segunda classificação em dois jogos eliminatórios, pois antes havia eliminado o União de Rondonópolis-MT pela Copa Verde, e ainda está muito próximo de confirmar vaga na semifinal do Campeonato Goiano, pois goleou o Goiânia, por 8 a 3, no jogo de ida.

Nos primeiros minutos do Goiás no Estádio Coaracy Fonseca a impressão que se tinha era que o time esmeraldino estava jogando na Serrinha. Não demorou para que fizesse o primeiro gol da partida. Aos 17 minutos, o lateral esquerdo Sander apareceu na área como se fosse um ponta e bateu na saída do goleiro Flávio.

Só que o gol esmeraldino acordou os verdadeiros donos da casa em Arapiraca. O time alagoano se lançou ao ataque e criou diversas chances. Aos 26 minutos, o meia Everton Heleno empatou com um cabeceio após grande jogada de Vitinho sobre Sander.

A pressão no Fumeirão, como é apelidado o estádio, aumentou. Tadeu viu uma bola acertar o travessão e fez uma grande defesa para evitar a virada ainda no 1º tempo. O goleiro já se transformava em uma das principais figuras dentro do campo. O empate ainda servia ao Goiás, mas o cenário do jogo era perigoso.

O 2º tempo só começou após uma polêmica sobre a irrigação do gramado ser resolvida. A cobrança era para que os dois lados do campo fossem molhados. O aguaceiro acabou esfriou um pouco o ânimo do ASA e parece ter acordado o Goiás, que passou a tomar menos sustos na etapa final.

Embora precisasse de mais um gol para se classificar, o ASA não conseguia organizar um ataque muito perigoso no 2º tempo. O Goiás também não concatenava um contra-ataque para afastar a angústia e encaminhar a classificação. Aos 47 minutos, o atacante Vinícius conseguiu uma rara finalização, mas parou no goleiro Flávio. Alesson teve o mesmo destino dois minutos depois. O clima de tensão seguiu forte em Arapiraca até os 51 minutos da segunda etapa, quando o árbitro encerrou a partida e fez alívio e alegria tomarem conta do lado esmeraldino do duelo.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca (AL)

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

ASA: Flávio; Lázaro (Michel), Cristian Lucca, Fábio Aguiar e Wendel; Lídio, Everton Heleno (Fidélis) e Anderson Feijão (Didira); Vitinho, Lúcio Maranhão (Tito) e Joãozinho (Chuck). Técnico: Evaristo Piza

Goiás: Tadeu; Sidimar, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander (Hugo); Zé Ricardo (Jhonny Lucas), Felipe e Kauan (Palacios); Diego Gonçalves (Alesson), Nicolas (Gabriel Novaes) e Vinícius. Técnico: Guto Ferreira

Gols: Sander aos 17’ do 1º tempo (Goiás); Everton Heleno aos 26’ do 1º tempo (ASA)