Esporte Goiás: sensação do ataque, Vinicius aproveita bom início Depois de cinco assistências, atacante marca seu primeiro gol com a camisa alviverde

Com participação direta em seis gols do Goiás no Campeonato Goiano, o atacante Vinícius tem demonstrado adaptação rápida ao novo time. Até o momento, o jogador é a novidade para o setor ofensivo no time titular e ganha cada vez mais entrosamento no ataque do Goiás. Na vitória sobre o Goianésia, em Goiânia, o atacante de 28 anos foi responsável por uma assistênci...