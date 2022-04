O Goiás perdeu, de virada, para o RB Bragantino pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (20). Na Serrinha, o time esmeraldino abriu o placar com Apodi, mas perdeu em casa por 2 a 1 após gols sofridos em lances de bola parada. O primeiro foi de pênalti convertido por Ytalo, e o segundo após escanteio concluído por Luan Candido.

Com o resultado, o Goiás terá de vencer por dois gols de diferença como visitante para avançar às oitavas de final no tempo regulamentar. Se vencer por um gol de vantagem, a decisão será definida nos pênaltis. O RB Bragantino joga pelo empate para avançar.

O segundo confronto entre as equipes será disputado no dia 21 de maio, a partir das 16 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP.

O Goiás volta a campo na próxima segunda-feira (25), pela Série A. O time esmeraldino encara o Avaí, na Ressacada, pela 3ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada a partir das 20 horas. Na mesma rodada, o RB Bragantino joga no sábado (23), contra o São Paulo, em Bragança, às 16h30.

ESQUEMA MANTIDO

O técnico Jair Ventura não fez mudanças no modo do Goiás jogar após os primeiros dias livres para treinamentos depois da estreia contra o Palmeiras. O treinador manteve o sistema tático 5-4-1, quando o time esmeraldino se defendia, e 3-5-2, em momentos de ataque. Como passou a maior parte do tempo sem a bola, as linhas defensivas foram mais visíveis desde o começo do jogo.

O primeiro ataque do Goiás no jogo resultou em gol na Serrinha. Aos 8 minutos, Fellipe Bastos cobrou rapidamente uma falta no campo de defesa e lançou Apodi, que fez o movimento de facão nas costas da defesa. O camisa 22 dominou a bola, avançou e bateu na saída do goleiro Cleiton com a perna esquerda para abrir o placar.

ENTROU FRIO

O gol não mudou o panorama do jogo. O RB Bragantino seguiu com mais posse de bola, ocupou o campo de ataque e tentava furar a marcação do Goiás. O Massa Bruta, porém, não conseguiu transformar o domínio em chances reais, mas contou com uma falha defensiva para empatar o duelo.

Aos 18 minutos, Matheus Sales, que tinha acabado de entrar na vaga de Caio Vinícius que saiu lesionado, derrubou Luan Candido por trás dentro da área: pênalti marcado por Anderson Daronco (FIFA/RS). Ytalo, aos 20, converteu e deixou tudo igual.

GARÇOM DE VOLTA

Depois de 24 dias de ausência, o atacante Vinícius voltou a entrar em campo pelo Goiás. Recuperado de lesão muscular, o camisa 7 entrou na vaga de Dadá Belmonte no intervalo e atuou durante toda a etapa final da partida. No ano, o jogador é destaque por ser o líder de assistências no clube esmeraldino. Até aqui, foram nove passes para gols na temporada.

BOLA PARADA DECIDE

O panorama da partida não mudou após o retorno do intervalo. O RB Bragantino conseguiu manter maior domínio da posse de bola, ocupava o campo de ataque e tentava passar pela marcação esmeraldina. O Goiás, por sua vez, seguiu com ligações diretas na direção de Apodi e Pedro Raul, mas sem sucesso em finalizar.

Com ações ofensivas pelos corredores laterais, o time visitante passou a ter escanteios consecutivos. Em um deles, aos 17 minutos, o lateral Luan Candido subiu, livre, entre dois defensores do Goiás e marcou de cabeça o segundo gol do Massa Bruta na Serrinha.

MEIAS EM CAMPO

Depois do gol, o técnico Jair Ventura desfez o esquema com três zagueiros e colocou os meias Elvis e Luan em campo. O time goiano passou a ter mais chances após jogadas criadas com bola rolando, mas poucas finalizações foram na direção do gol de Cleiton.

Também na bola parada, em cobrança de escanteio, o Goiás quase empatou o duelo na Serrinha. Elvis levantou bola, aos 36 minutos, e o zagueiro Da Silva subiu livre para cabecear rente à trave direita do goleiro Cleiton. Mas foi só.

FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil - 3ª fase - Jogo de ida

Jogo: Goiás 1x2 RB Bragantino

Local: estádio da Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 20/4/2022

Horário: 19 horas

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Michael Stanislau/RS



GOIÁS: Tadeu; Da Silva, Sidnei (Elvis) e Reynaldo; Dieguinho, Caio Vinicius (Matheus Sales), Fellipe Bastos, Danilo Barcelos e Apodi (Luan); Dadá Belmonte (Vinicius) e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Ortiz, Natan (Renan) e Luan Cândido; Eric Ramires, Lucas Evangelista (Jadsom) e Praxedes (Hyoran); Helinho, Ytalo e Sorriso (Bruno Tubarão). Técnico: Maurício Barbieri.

Gols: Apodi, aos 8 minutos (Goiás), Ytalo aos 20 minutos do do 1º tempo (RB Bragantino) e Luan Candido, aos 17 minutos do 2º tempo (RB Bragantino).

Cartão amarelo: Sorriso (RB Bragantino)

Público pagante: 11.199

Público total: 12.562

Renda: R$ 158.240,00