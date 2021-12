De olho no mercado em busca de opções para reforçar o elenco, o Goiás sondou o atacante argentino Germán Cano, que está de saída do Vasco. No entanto, o interesse esmeraldino esbarrou nos salários considerados fora da realidade do clube da Serrinha. A diretoria esmeraldina espera desfecho diferente para negociação que envolve o meia Shaylon.

Vice-presidente de futebol do Goiás, Harlei Menezes disse que sondou Germán Cano após saber que o jogador não ficaria no Vasco. No entanto, a pedida salarial superior a meio milhão de reais por mês esfriou qualquer possibilidade de andamento na negociação. O atacante é um dos nomes mais cobiçados neste início de mercado de transferências e teve seu nome ligado ao Fluminense e Fortaleza, além do Goiás.

Outro jogador que interessa ao Goiás é o meia Shaylon. O jogador que esteve no clube na última temporada, na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, e que encerrou seu vínculo com o São Paulo.

Harlei Menezes contou que entrou em contato com o jogador e ouviu dele sobre o interesse em jogar pelo Goiás. No entanto, Shaylon ainda aguarda respostas para definir seu futuro. "Fiz proposta e falei com o Shaylon, que me pediu para falar com o empresário dele. Ele tem duas propostas para o exterior", explicou o vice-presidente de futebol do Goiás, que revelou que o jogador vai avaliar a proposta esmeraldina caso não prospere a saída para o mercado internacional.

O nome do zagueiro Ernando, de 33 anos, também foi especulado sobre um possível retorno ao Goiás. A diretoria esmeraldina não procurou o atleta, que foi revelado nas categorias de base do clube.