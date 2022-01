No mercado em busca de um novo treinador, o Goiás sondou a situação do técnico Fabián Bustos, que dirige o Barcelona de Guayaquil, do Equador.

O nome do técnico argentino é um entre vários que estão sendo avaliados pela direção esmeraldina no mercado sul-americano, mas a consulta ao representante do treinador rendeu uma resposta que indica a permanência dele no clube equatoriano.

"Na verdade, fiz apenas uma consulta com o representante dele no Brasil e não tive qualquer resposta positiva. Ele renovou o contrato recentemente", explicou o vice-presidente de futebol do Goiás, Harlei Menezes.

A diretoria esmeraldina mapeia o mercado sul-americano, pesquisa treinadores portugueses, mas também não deixa de observar as opções nacionais. No entanto, o clube deseja colher o máximo de informações possíveis para chegar ao nome ideal. A partir desse ponto, Harlei Menezes viajará para entrevistar o candidato pessoalmente.