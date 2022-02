Esporte Goiás supera problemas e vence Goianésia de virada Time esmeraldino fica atrás do placar três vezes, mas vence Azulão do Vale por 4 a 3

O Goiás derrotou o Goianésia, de virada, por 4 a 3, fora de casa, na noite desta quarta-feira (9). O time esmeraldino precisou driblar uma série de desfalques que deixaram número reduzido no banco de reservas e buscar a vitória após estar três vezes atrás do placar. Com o resultado obtido no Estádio Valdeir José de Oliveira, o Goiás chegou a oito pontos conquistados no Gru...