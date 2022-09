O Goiás suspendeu a promoção que garantia o valor de meia-entrada nos ingressos para os torcedores esmeraldinos que fossem ao estádio com camisa oficial do clube. A alegação é que o time foi autuado pelo Procon-GO. A medida valerá para a partida contra o Flamengo, na Serrinha, no próximo domingo (11), às 19 horas.

De acordo com o clube esmeraldino, a autuação por infração da Leia da Meia-entrada foi feita no dia 26 de agosto. O departamento jurídico do Goiás vai recorrer do caso, mas a primeira medida tomada foi a suspensão da promoção, comum ao longo de toda a temporada.

“A diretoria do Goiás Esporte Clube cumpre com a legislação e irá recorrer da autuação. Mas infelizmente, diante da autuação do Procon Goiás, a promoção com a camisa do clube está suspensa por tempo indeterminado", disse o advogado João Vicente de Morais, em nota publicada no site oficial.

A venda dos ingressos para o jogo contra o Flamengo começará a ser feita nesta quarta-feira (7), apenas de forma on-line. Caso ainda existam ingressos disponíveis, a venda física será iniciada na quinta-feira (8). O clube esmeraldino ainda informa que os ingressos para os torcedores visitantes serão vendidos exclusivamente pelo site.

Os valores são R$ 200 (cadeiras), R$ 120 (tobogã), R$ 120 (Espaço Família) e R$ 200 (Setor Visitante).

Atlético-GO

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, disse que o clube não foi autuado pelo Procon Goiás por causa de irregularidades na venda de ingressos para a torcida do São Paulo para o jogo de idade semifinal da Copa Sul-americana, na quinta-feira (1) passada. O dirigente atleticano disse que o clube foi notificado e terá de apresentar a defesa por causa de problemas que ocorreram.

A informação foi atestada pelo advogado e diretor administrativo do clube, Marcos Egídio, que informou que, após ter sido notificado pelo Procon, o Atlético-GO terá 30 dias para fazer isso e que o Atlético-GO apresentará as justificativas.