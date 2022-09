O técnico Jair Ventura terá um problema para escalar a equipe que enfrenta o RB Bragantino porque pode ficar sem seus dois atacantes titulares que jogam pelas beiradas do campo. Dadá Belmonte está lesionado e suspenso. Vinícius saiu da partida contra o Flamengo sentindo dores e ainda é dúvida para a partida no interior de São Paulo.

Nas últimas três rodadas, Jair Ventura pôde repetir a formação titular nos jogos contra Flamengo, Santos e Atlético-GO. A equipe estava bem encaixada e o treinador contava com a versatilidade de Dadá Belmonte e Vinícius para alterar, durante os jogos, a forma de atacar. O treinador tinha confiança em colocar Dadá Belmonte pela direita ou esquerda, assim como Vinícius conseguia desempenhar seu jogo nos dois lados do campo.

Com a ausência certa de Dadá Belmonte, que é o jogador de linha com mais partidas pelo clube neste Brasileirão (24 jogos), ao lado de Pedro Raul, o treinador tem algumas alternativas para o flanco direito do campo. A primeira delas é repetir a estratégia utilizada contra o Flamengo e colocar um volante no meio-campo para aproveitar a polivalência de Diego como um ponta pela direita.

Outras opções já testadas ao longo do campeonato são as entradas de Apodi e Renato Júnior. Este último chegou ao clube como um centroavante, mas tem treinado bem e entrado nos jogos como um atacante aberto pelo lado do campo.

Esse tipo de arranjo de equipe é feito em função da estratégia traçada em cada partida por Jair Ventura, mas também leva em consideração as virtudes do adversário que será enfrentado. Neste ponto pode estar a chave de como o treinador esmeraldino resolverá a questão do lado esquerdo, em uma possível ausência de Vinícius.

Na última semana, Jair Ventura disse que sabe que pode contar com Diego para fazer também o lado esquerdo, assim como pode fazer uma dobra de laterais para conter os avanços do meia Artur, destaque do RB Bragantino, que atua majoritariamente pelo lado direito do ataque.

Como os treinos são fechados para a imprensa, Jair Ventura não costuma dar pistas do time titular que pretende escalar e diz que é adepto às surpresas.

O certo é que nesta partida um ponto a ser trabalhado é o físico dos atletas. O Goiás teve mais uma semana aberta para recuperar os jogadores e prepará-los para o jogo, mas o RB Bragantino teve um tempo ainda maior porque terá um intervalo de 11 dias desde a última partida, que foi contra o Atlético-MG.

Outro aspecto interessante da partida entre Goiás e RB Bragantino é a questão de confiança das duas equipes neste momento na Série A. O time esmeraldino vive a melhor fase dentro da competição com cinco jogos de invencibilidade e na 9ª posição na tabela.

Do outro lado do confronto, a equipe paulista vive uma má fase. A última vitória do RB Bragantino foi no dia 31 de julho, quando bateu o Juventude, por 1 a 0, em casa. Depois disso, a equipe treinada pelo técnico Maurício Barbieri, ex-Goiás, fez seis jogos, obteve três empates (Ceará, Palmeiras e Atlético-MG) e sofreu três derrotas (Atlético-GO, São Paulo e Corinthians, todas como visitante).

O jogo de domingo será o quarto confronto entre Goiás e RB Bragantino nesta temporada. Cada um venceu uma vez, como visitante, na Copa do Brasil, sendo que o Goiás eliminou o time paulista nos pênaltis. No jogo do 1º turno, pelo Brasileirão, houve empate na Serrinha.