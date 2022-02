Esporte Goiás tem gols anulados e para na trave em empate com o Morrinhos Nicolas e Roniel fizeram os gols do empate por 1 a 1, em jogo que o time esmeraldino teve dois gols anulados por impedimento e acertou a trave em três ocasiões

O Goiás empatou por 1 a 1 com o Morrinhos no encerramento da 4ª rodada do Goianão 2022. O time esmeraldino abriu o placar com Nicolas no 1º tempo, fez mais dois gols que foram anulados por posições irregulares e acertou a trave em três ocasiões, mas não ampliou a vantagem e foi castigado no fim com gol de Roniel. Com a igualdade, o Goiás permanece na 2ª colocação do Grupo A, agora com cinco pontos. A pontuaç...