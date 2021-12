Esporte Goiás tem interesse e pode fechar com novo lateral direito Nino Paraíba, ex-Bahia, entra no radar esmeraldino e diretoria trabalha para acertar com jogador

O Goiás tem interesse na contratação do lateral direito Nino Paraíba, de 35 anos, que se despediu do Bahia nesta última segunda-feira (27). A diretoria esmeraldina trabalha com calma para fechar a negociação, que está a cargo do presidente Paulo Rogério Pinheiro. Nino Paraíba disputou as últimas quatro temporadas pelo Bahia e jogou 193 jogos, com sete gols m...