O Goiás negocia a contratação do volante Felipe, de 28 anos, junto ao Fortaleza. A diretoria esmeraldina trabalha para a transferência do meio-campista, que está no clube cearense desde 2015. O clube, no entanto, ainda vê como difícil a transferência do atleta.



A informação foi revelada pelo jornalista Venê Casagrande, do jornal O Dia, e confirmada pelo POPULAR. Felipe possui vínculo com o Fortaleza até o fim de 2023 e negocia sua saída para assinar com o time esmeraldino.



A diretoria esmeraldina espera que a transferência seja concluída para contar com o volante na próxima temporada. No entanto, o Goiás sabe que não é uma negociação tão simples porque Felipe também tem na mesa propostas de clubes do exterior.



Em sete temporadas pelo Fortaleza, Felipe fez quase 300 jogos pelo clube e conquistou títulos estaduais, da Copa do Nordeste, além de uma Série B do Campeonato Brasileiro.



Com as saídas de vários jogadores ao fim da temporada, um dos setores do elenco que ficou mais carente foi o meio-campo. O plantel conta com Fellipe Bastos e o prata da casa Nathan como volantes, além do meia Diego que também atua como volante.