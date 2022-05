Esporte Goiás tem maio desafiador, mas com chance de recuperar energia Equipe fará cinco jogos em maio, ao contrário de adversários, que farão mais partidas. Tempo será para recuperar e treinar jogadores e para esperar liberação de lesionados

O técnico Jair Ventura tem, pela primeira vez no Goiás, uma semana livre para treinar a equipe desde que chegou ao clube. O treinador comemorou esse fato e tem o mês de maio como o mais tranquilo no calendário e com maior tempo para trabalhar a equipe. Desde que começou a temporada, o Goiás teve o intervalo de uma semana sem jogos. Esse período foi entre o fim do Ca...