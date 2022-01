Esporte Goiás tem mais dois jogadores do elenco com Covid-19 Após testes realizados no domingo (16) foram detectados dois casos no elenco e outros três em funcionários do clube

O Goiás teve mais dois casos de Covid-19 positivos em seu elenco. Em exames realizados neste domingo (16), cinco pessoas tiveram a presença do coronavírus detectada, sendo dois atletas do elenco profissional e três pessoas do estafe do clube esmeraldino. De acordo com informações fornecidas pelo Goiás, as cinco pessoas estão assintomáticas e já iniciaram o proces...