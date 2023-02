Competitivo na 1ª fase do Goianão, na qual fez a melhor campanha, o Goiás terá uma sequência de quatro jogos e três adversários por torneios diferentes nos próximos dias e diante dos quais testará a sua condição de favorito. O alviverde iniciará a sequência na quarta-feira (22), contra o União, de Rondonópolis-MT, no Estádio da Serrinha, pela Copa Verde.

No sábado (25), a equipe esmeraldina disputa clássico com o Goiânia pelas quartas de final do Goianão, voltando ao Serra Dourada, e emenda o giro na quarta-feira (1º), em Arapiraca-AL, onde decidirá vaga pela fase inicial da Copa do Brasil. Na sequência, decide vaga à semifinal estadual no domingo (5).

Por causa do bom futebol apresentado no Estadual e do rodízio eficiente promovido pelo técnico Guto Ferreira no elenco, o Goiás carrega o favoritismo para brigar pelo título da Copa Verde. Desde 2014, quando foi disputada pela primeira vez, a competição nunca teve um goiano campeão e foi conquistada por clubes do Mato Grosso (Luverdense e Cuiabá, duas vezes), Pará (Remo e Paysandu, três vezes) e Distrito Federal (Brasília e Brasiliense). O Goiás foi soberano em outro torneio regional, há 20 anos – a Copa do Centro-Oeste, em que foi tricampeão (2000,01 e 02).

O União-MT eliminou o Real Noroeste-ES em Rondonópolis-MT. Vitória de 1 a 0,com gol de Ruan Bahia. Nos últimos anos, a equipe mato-grossense decidiu vaga na 1ª fase da Copa do Brasil, duas vezes, contra o Atlético-GO, mas foi eliminada.

O Goiás enfrentou o União pela Copa do Brasil, em 1991. Na ida, em Rondonópolis, vitória alviverde de 1 a 0 com gol de Túlio Maravilha. Na volta, goleada de 3 a 0, com gols de Wallace (dois) e Túlio Maravilha (um). Os jogos foram pela 1ª fase.

O time de Rondonópolis é 3º colocado no Campeonato Mato-Grossense e buscou, no futebol goiano, o goleiro Léo (campeão da Copa Goiás Sub-20, no ano passado), mas ele está na reserva de Elias.

No Estadual, o Goiás disputa clássico com o Goiânia neste sábado (25), no Serra Dourada, onde não joga há mais de três anos – a última partida do alviverde no local foi no dia 8 de dezembro de 2019, quando venceu o Grêmio por 3 a 2. Do elenco atual, os goleiros Tadeu (titular) e Marcelo Rangel (reserva) marcaram presença naquele dia. Na última vez em que se enfrentaram, o Goiás venceu o Galo por 2 a 0 na Serrinha – gols de Lucas Halter e Vinícius.

Na próxima semana, o time esmeraldino decide vaga na 1ª fase da Copa do Brasil, diante do Asa-AL, em Arapiraca-AL. O jogo será disputado no Estádio Coaracy da Mata. O time goiano nunca perdeu para a equipe alagoana, que vem de goleada de 7 a 0 sobre o Miguelense-AL, pela Copa Alagoas. Entre os autores dos gols, está o meia Everton Heleno, que marcou duas vezes.

O adversário disputa a Copa do Nordeste – empatou com o Ferroviário-CE na fase classificatória e se classificou nos pênaltis – e faz campanha razoável no Campeonato Alagoano, em que está em 3º lugar (8 pontos), atrás do CRB-AL (16 pontos) e Murici (11 pontos).