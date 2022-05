Esporte Goiás tem uma dúvida para encarar o RB Bragantino pela Copa do Brasil Pedro Raul é opção no ataque, mas Jair Ventura ainda não definiu se vai escalar o atacante ao lado de Nicolas no comando do ataque esmeraldino

O técnico do Goiás, Jair Ventura, possui uma dúvida para a decisão desta terça-feira (31), contra o RB Bragantino, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Suspenso no jogo entre as equipes no Brasileirão, no último sábado (28), o atacante Pedro Raul é opção para a partida de volta do torneio nacional. Agora é foco na @CopadoBrasil! 🇧🇷 Terça-feira é dia de buscar a cl...