Esporte Goiás tenta deixar cenário de instabilidade para trás Time esmeraldino enfrenta a Ponte Preta na terça-feira (2) e quer vitória para superar troca de treinador

O Goiás tenta diante da Ponte Preta mostrar que o período conturbado da última semana ficou no passado e busca uma vitória para se manter na faixa de acesso (G4) à Série A. Sob comando do interino Glauber Ramos, o time esmeraldino terá seis partidas para confirmar o retorno à elite do futebol nacional.Desde que o técnico Marcelo Cabo foi demitido na quinta-feira (...