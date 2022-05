Esporte Goiás tenta manter sequência invicta contra o Flamengo No Maracanã, time esmeraldino quer chegar ao 4º jogo sem derrota na temporada e seguir bom momento na Série A

Em quase 47 anos, o Goiás disputou 50 jogos no mítico Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e escreverá mais um capítulo dessa história no sábado (21), diante do Flamengo, pela Série A. O time esmeraldino espera sair de campo sem ser derrotado para manter sequência invicta de três jogos na temporada. Se conseguir cumprir esse objetivo traçado para o duelo cont...