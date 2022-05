Esporte Goiás tenta melhorar eficiência ofensiva na Série A Na derrota de 1 a 0 para o Flamengo, o time esmeraldino registrou o pior número de finalizações em uma partida no retorno ao Brasileirão

O Goiás saiu do Maracanã lamentando a finalização errada, do polivalente Apodi, no final do duelo contra o Flamengo, que poderia resultar em um empate na partida válida pela 7ª rodada da Série A. No entanto, o que chamou atenção no jogo foi o baixo número de finalizações da equipe esmeraldina no Maracanã, com três arremates. Após o pior desempenho neste aspecto, a...