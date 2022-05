Esporte Goiás tenta repetir virada que só conseguiu uma vez na história da Copa do Brasil Time esmeraldino encara o RB Bragantino, nesta terça-feira (31), pelo jogo de volta da 3ª fase do torneio nacional e precisa vencer pelo placar mínimo para levar disputa para os pênaltis

O Goiás tenta diante do RB Bragantino, nesta terça-feira (31), repetir um feito que só conseguiu uma vez na história da Copa do Brasil: conquistar a classificação, na condição de visitante, após derrota no jogo de ida em uma eliminatória no torneio nacional.Em 19 oportunidades, o Goiás perdeu o jogo de ida em uma eliminatória na Copa do Brasil. Foram seis viradas, ape...