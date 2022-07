O Goiás encara o Fluminense nesta quarta-feira (20) com objetivo de vencer para abrir vantagem para a zona de rebaixamento e voltar a surpreender equipes do pelotão de frente do Brasileirão. O time carioca será o sexto adversário que a equipe goiana nesta Série A, que ocupa a faixa de classificação à Copa Libertadores.

O retrospecto é de duas vitórias e três derrotas, com 40% de aproveitamento. O time goiano venceu o Atletico-PR (2 a 1) e Santos (1 a 0), que nas rodadas das partidas eram vice-líderes e perderam a chance de liderar o campeonato com as derrotas sofridas para o Goiás. Os reveses da equipe esmeraldina foram para o Avaí (3 a 2), Internacional (2 a 1) e Corinthians (1 a 0).

Com exceção da partida contra o Avaí, todos os demais duelos ficaram marcados por serem exemplos de jogos que resume o estilo de jogo do Goiás sob comando do técnico Jair Ventura: menos posse de bola, duelo de transições e pressão do adversário em momentos das partidas.

Leia também

- Goiás negocia empréstimo de zagueiro do Athletico-PR

A tendência é que seja assim diante do Fluminense, que é o 2º clube com maior média de posse de bola, com 57,2%, de acordo com o Sofascore.

Para o confronto desta quarta-feira, o técnico Jair Ventura terá de fazer pelo menos duas mudanças na formação do Goiás. O lateral esquerdo Danilo Barcelos está emprestado ao clube goiano pelo Fluminense e por força de contrato não enfrentará o ex-clube. O volante Caio Vinícius também se enquadra nesta situação, mas recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Juventude e cumpre suspensão.

Auremir é opção para a vaga de Caio Vinícius, enquanto Fellipe Bastos, Hugo e Dadá Belmonte são alternativas para a posição de Danilo Barcelos. Outra opção é o lateral esquerdo Sávio, mas este depende de regularização ainda nesta terça-feira (19) para ficar liberado para o duelo contra o Fluminense.