O técnico Jair Ventura terá de mexer em pelo menos uma posição na equipe para enfrentar o Palmeiras, neste domingo (7), no Allianz Parque, em São Paulo, mas deve apresentar mais novidades na equipe titular que duela contra o líder do Brasileirão.

O lateral direito Maguinho terá de cumprir suspensão automática e é desfalque certo. Em contrapartida, o treinador terá mais opções para montar o time titular com os retornos dos volantes Matheus Sales, Fellipe Bastos e o meia Luan Dias. Poupado da última partida por desconforto muscular, o zagueiro Reynaldo volta a ficar à disposição e não está descartado a adoção do sistema com três zagueiros.

No treino desta sexta-feira (5), o atacante Vinícius foi preservado do início da atividade e vira dúvida para a partida contra o Palmeiras. O atleta deve participar do treino deste sábado (6) antes da viagem para São Paulo.

Uma provável escalação do Goiás tem: Tadeu; Lucas Halter, Reynaldo e Caetano; Diego, Matheus Sales, Caio Vinícius (Fellipe Bastos), Luan Dias e Danilo Barcelos (Dadá Belmonte); Pedro Raul e Nicolas (Vinícius).