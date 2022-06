Esporte Goiás terá desfalques contra o Fortaleza Caio Vinícius, Elvis e Matheuzinho estão fora do duelo desta quinta-feira (9), enquanto Apodi e Nicolas são dúvidas

O Goiás terá pelo menos três desfalques contra o Fortaleza, nesta quinta-feira (9), pela 10ª rodada da Série A. Caio Vinicius e Elvis receberam o terceiro cartão amarelo na vitória, de virada, diante o Botafogo, e vão cumprir suspensão contra o Leão da Pici. O volante Matheuzinho, com possível lesão no joelho, retornou para Goiânia e também está fora do duelo. Outros dois jog...