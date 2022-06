Esporte Goiás terá disputa por Conselho Deliberativo Em meio a maratona importante no futebol, associados esmeraldinos definirão o nome do novo presidente de setor fundamental para o clube

O Goiás terá um mês de junho agitado com jogos pela Série A e sorteio da Copa do Brasil, mas também possui agendado para o dia 14 a eleição do Conselho Deliberativo do clube esmeraldino. A princípio ao menos duas chapas vão concorrer ao pleito, que vai eleger o novo presidente para mandato de três anos (junho de 2025).O atual vice-presidente, Edminho Pinheiro, já indicou que t...