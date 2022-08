Para o duelo contra o Palmeiras, o técnico Jair Ventura vai contar com reforços para o meio-campo e poderá repetir a formação que vinha atuando antes da partida contra o Coritiba. Desde a saída de Élvis, o time esmeraldino procura acertar o setor com um substituto para a camisa 10.

Após desfalcarem o Goiás na vitória sobre o Coritiba, os volantes Fellipe Bastos e Matheus Sales, além do meia Luan Dias estarão disponíveis para o técnico Jair Ventura no jogo de domingo, às 16 horas, no Allianz Parque.

Contra o Coritiba, Jair Ventura escalou o meio-campo com Auremir e Diego, com Vinícius cumprindo o papel de recuar um pouco para armar a equipe. Polivalente, o meia Diego disse que pode ajudar em qualquer posição, como já fez na lateral e na ponta direita, mas tem atuado mais como um volante para dar dinâmica no meio-campo.

Para Diego, o candidato natural a ocupar o espaço deixado por Élvis é o meia Luan Dias. "Dentro do elenco temos um jogador que faz melhor essa função, que é o Luan Dias, ele movimenta muito bem e tem boa visão de jogo. Eu estou aí para ajudar o grupo naquilo que for preciso", avaliou Diego.

Recentemente, o Goiás contratou o meia Marcon Antônio, que estava no Cruzeiro, mas o jogador ainda não realizou sua estreia. Ele ficou como opção, no banco de reservas, na partida contra o Coritiba.