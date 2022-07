O Goiás terá pelo menos três desfalques para o duelo de sábado (30) contra o Coritiba. O meia Luan Dias e o volante Fellipe Bastos vão cumprir suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos. Já o volante Matheus Sales, que está emprestado pelo time paranaense, não pode enfrentar a equipe alviverde por força de contrato.

Outra ausência será no banco de reservas. O auxiliar Emerson Ávila foi expulso contra o São Paulo e não estará ao lado do técnico Jair Ventura à beira do gramado. O atacante Renato Júnior, por sua vez, fica à disposição após cumprir suspensão.

O meia Marco Antônio, recém-contratado, é opção para a vaga de Luan Dias, que vem sendo utilizado como meia de criação. Auremir e Caio Vinícius são opções como volantes.

Ambos com 22 pontos, Goiás, 14º colocado, e Coritiba, 13º, fazem confronto direto pela 20ª rodada do Brasileirão. O duelo será disputado no sábado, a partir das 16h30, na Serrinha.