Esporte Goiás terá retornos contra o Botafogo, mas lateral será desfalque Pedro Raul e Vinicius voltam aos relacionados do time esmeraldino, que não vai contar com Diego. O volante Caio Vinícius é dúvida

O Goiás terá os retornos dos atacantes Pedro Raul e Vinicius entre os relacionados para o duelo de segunda-feira (6), contra o Botafogo, no Engenhão, a partir das 20 horas. O volante Caio Vinícius, porém, é dúvida e o lateral direito Diego está fora do confronto. Pedro Raul (contusão na panturrilha) e Caio Vinicius (entorse no tornozelo) ficaram fora do jogo contra...