O Goiás terá os retornos do volante Caio Vinícius e do lateral esquerdo Danilo Barcelos contra o São Paulo. A dupla não pôde atuar na derrota de 3 a 2 para o Fluminense por suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos e força de contrato, respectivamente. O duelo contra o time paulista será no sábado (23), no Morumbi, a partir das 19 horas.

Uma ausência confirmada é a do atacante Renato Júnior, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Fluminense.

Uma dúvida para o duelo de sábado contra o São Paulo é o zagueiro Reynaldo César. O defensor deixou a partida contra o Fluminense com dores musculares e preocupa. O Goiás ainda não informou o status do atleta.

O técnico Jair Ventura, por sua vez, já poderá contar com mais um reforço. O meia Marco Antônio foi regularizado na quarta-feira (20) e fica à disposição para estrear contra o São Paulo, no duelo que encerra o 1º turno do Brasileirão para as equipes.