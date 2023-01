Com classificação para a 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior já garantida, o Goiás terá time misto na tarde desta segunda-feira (9) para fechar a fase de classificação contra o Atlético Guaratinguetá, às 15h15, no Estádio Profº Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.

Com seis pontos, o time esmeraldino lidera o Grupo 13 e precisa de apenas um empate para terminar essa primeira etapa da competição no 1º lugar da chave. O adversário, anfitrião do grupo, precisa apenas de um empate para ratificar classificação à próxima fase.

Neste contexto, a opção do Goiás é por escalar um time recheado de jogadores reservas. O técnico Mário Henrique deverá poupar todos os jogadores de linha que foram titulares contra o Gama-DF. O único titular mantido será o goleiro José Catula.

A partida desta segunda-feira é importante para a logística do Goiás na Copinha. Se terminar a fase de classificação como líder do grupo, o time esmeraldino permanece atuando em Guaratinguetá, mas se for derrotado passará automaticamente como vice-líder e terá de seguir para Taubaté (SP) na 2ª fase.