Esporte Goiás toma sustos, perde para o Iporá, mas volta à final e encara o Atlético-GO Time esmeraldino perde para o Lobo Guará, mas vantagem obtida no jogo da ida leva Goiás à decisão após três anos

O Iporá vendeu caro, mas o Goiás está de volta à final do Campeonato Goiano. O time esmeraldino perdeu para o Lobo Guará, por 3 a 2, na noite desta quarta-feira (23) e confirmou a vaga na decisão para enfrentar o Atlético-GO. O duelo foi disputado na Serrinha em noite de recorde de público no estádio esmeraldino com 11.014 pagantes. O Goiás podia perder por um...