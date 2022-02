Esporte Goiás trabalha para apresentar mudanças no departamento de futebol Diretoria esmeraldina negocia com Paulo Autuori e pode anunciar técnico jovem que estava no Villa Nova-MG

O Goiás deverá ter novidades na gestão do departamento de futebol do clube após a diretoria ter entrevistado alguns técnicos portugueses no início do ano. Neste domingo (20), antes da goleada de 3 a 0 sobre a Jataiense, em jogo disputado no Estádio Arapucão, em Jataí, dois nomes que trabalharam juntos no Athletico-PR e no Ludogorets, da Bulgária, ganharam força e devem s...