Esporte Goiás trabalha por retornos de Dadá Belmonte e Luan Dias Diretoria esmeraldina aguarda desfecho de negociações para contar com jogadores importantes no acesso à Série A

O Goiás está perto de concluir as negociações para ter de volta ao elenco o meia Luan Dias e o atacante Dadá Belmonte, que estão no Água Santa-SP, na disputa do Campeonato Paulista. Os dois jogadores disputaram a Série B do Campeonato Brasileiro na temporada passada e voltaram ao clube de Diadema (SP) para a competição estadual, mas com proposta para voltarem à Serr...