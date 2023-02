Foram 11 rodadas e 1.330km percorridos pelo Goiás em 34 dias na fase de classificação do Campeonato Goiano, que o clube esmeraldino encerrou como o de melhor campanha entre os 12 participantes. O time do técnico Guto Ferreira transformou a maratona de jogos em uma corrida de revezamento e conseguiu cumprir o primeiro objetivo da temporada.

Desde o início, o Goiás traçou como meta utilizar o Campeonato Goiano como prolongamento da pré-temporada, mesmo com a preparação mais longa, iniciada em dezembro. Guto Ferreira não tinha muito tempo para treinar a equipe entre os jogos e adotou um rodízio de jogadores para conhecer melhor o elenco e dar oportunidade para os recém-chegados.

No meio do processo, o treinador esmeraldino ainda recebeu jogadores da base que se destacaram na campanha do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em que o time foi semifinalista e terminou em 3º lugar.

O elenco do Goiás ficou bem numeroso. O treinador esmeraldino relacionou 42 jogadores diferentes nos 11 jogos disputados, sendo que 32 deles foram utilizados ao longo da campanha que terminou com 26 pontos e 78% de aproveitamento.

Pelo estágio da condição física dos atletas em início de temporada, Guto Ferreira teve que lidar com alguns desfalques por lesões, mas também viu os jogadores se recuperarem e ficarem à disposição nesta reta final de fase classificatória. No entanto, ainda tem jogador importante do elenco que não estreou, caso do meia Diego, que está em fase final de recuperação de uma tendinite patelar.

A notícia negativa desta primeira parte da temporada foi a grave lesão sofrida pelo atacante Breno Herculano, que teve ruptura de ligamento do joelho e não volta mais a atuar na temporada.

Os primeiros jogos da temporada serviram de avaliação para jogadores que chegaram recentemente no clube, como os casos do zagueiro Eduardo Thuram e o meia Carlos Maia. Os dois são apostas da diretoria, sendo que o primeiro não chegou a ser utilizado por Guto Ferreira e o segundo não chegou a emplacar uma sequência importante na equipe.

De todos os 32 jogadores esmeraldinos que participaram do Goiano até agora, o goleiro Tadeu foi o único que esteve em campo em todos os minutos dos jogos. Além dele, somente o atacante Nicolas enfrentou os 11 adversários da fase de classificação em nove jogos como titular e outros dois entrando no decorrer das partidas. O camisa 9 se destaca como artilheiro do time na competição com cinco gols.

Além de Nicolas e Tadeu, outros três jogadores se destacaram pela frequência em campo e podem ser considerados parte da espinha dorsal esmeraldina para os jogos eliminatórios do Goiano e para a 1ª fase da Copa do Brasil.

O atacante Vinícius, remanescente do elenco de 2022, foi utilizado nove vezes pelo treinador, marcou dois gols e esteve em campo por mais de 800 minutos. Os volantes Zé Ricardo e Willian Oliveira, contratados para esta temporada, também atingiram a casa dos 800 minutos em campo e foram figurinhas mais frequentes no rodízio de Guto Ferreira.

Willian Oliveira participou de 10 jogos, mas Zé Ricardo permaneceu mais tempo em campo mesmo tendo sido utilizado em uma partida a menos.

Após a vitória sobre o Morrinhos (3 a 1 na última rodada, quarta-feira) e confirmação da liderança na fase de classificação, Guto Ferreira valorizou a importância do rodízio. “Conseguimos jogar, treinar e descansar rodando todo mundo, mantendo padrão, resultado e fazendo com que a equipe cresça”, disse o treinador.

Pela primeira vez desde o início da temporada, o Goiás terá um fim de semana livre. A comissão técnica esmeraldina trabalha para encontrar a melhor solução para a estreia do time na Copa Verde, que está marcada para a próxima quarta-feira (22), no Estádio Hailé Pinheiro.

Guto Ferreira vai comandar a equipe e deve levar em consideração o desgaste físico dos jogadores para relacionar os que vão participar do torneio.