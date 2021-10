Esporte Goiás: troca de técnico é medida habitual nos últimos meses Sete treinadores diferentes comandaram o Goiás desde o retorno do futebol em agosto de 2020

Desde a retomada do futebol após a paralisação pela pandemia da Covid-19, a equipe do Goiás foi treinada por sete treinadores diferentes. A saída de Marcelo Cabo não aumentará essa lista, mas mostra que o número de trocas é frequente.A primeira troca se deu logo após três rodadas do retorno das competições. Ney Franco foi demitido ainda pelo presidente Marcelo Alme...