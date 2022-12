A diretoria do Goiás não recebeu qualquer sondagem sobre um possível interesse do Botafogo em contar com o goleiro Tadeu, de 30 anos, na próxima temporada. O clube esmeraldino não tem interesse em negociar o jogador.

Nos últimos dias, circulou a informação nas redes sociais sobre uma possível lista de alvos do Botafogo para a posição de goleiro e o nome de Tadeu fazia parte desta lista, que tinha ainda Mailson, do Sport, e John, do Santos. A diretoria esmeraldina trata o assunto como mera especulação, "muito comum" nesse período do ano.

Nesta temporada, Tadeu prorrogou o vínculo com o Goiás até o fim de 2026. Com isso, goleiro esmeraldino tem uma multa rescisória considerada alta, o que dificultaria a investida de um clube para tirar o goleiro da Serrinha.

Além de contar com Tadeu como líder do elenco e principal referência junto à torcida, o Goiás não tem interesse de negociar o atleta também pela questão financeira. O time esmeraldino detém apenas 50% dos direitos econômicos do jogador, enquanto a outra metade ainda pertence à Ferroviária-SP, seu ex-clube.

Portanto, a diretoria esmeraldina trata como "interesse zero" qualquer negociação sobre o goleiro Tadeu neste momento. Em outros momentos o Goiás conviveu com outras especulações sobre interesse de outros clubes no futebol de Tadeu.