Esporte Goiás vê evolução e critica apito em Morrinhos Após empate, o técnico Glauber Ramos afirma que time esmeraldino tem padrão tático sob seu comando

O Goiás deixou o Centro Esportivo João Vilela na bronca com a arbitragem, mas, ao mesmo tempo, se diz contente pela evolução apresentada pela equipe esmeraldina no empate por 1 a 1 com o Morrinhos no encerramento da 4ª rodada do Goianão 2022. O time alviverde teve dois gols anulados e acertou a trave em três ocasiões, mas não venceu e segue na vice-liderança do Grupo A do E...