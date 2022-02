Esporte Goiás Vôlei desafia time paulista na busca por pontos na elite Time esmeraldino está em situação de alerta e precisa pontuar para se aproximar do 1º time fora da zona de rebaixamento

Na busca pela permanência na Superliga masculina, o Goiás Vôlei tem novo desafio na elite do voleibol nacional neste sábado (5). O time esmeraldino desafia o Vedacit Vôlei Guarulhos-SP, no ginásio Goiânia Arena, a partir das 18 horas, pela 4º rodada do returno da competição.O time goiano está em situação de alerta na elite nacional. Após terminar o 1º turno com duas ...