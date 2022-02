Esporte Goiás Vôlei perde em casa e amplia sequência negativa na Superliga Time esmeraldino ainda não venceu no returno da competição e segue na zona de rebaixamento

O Goiás Vôlei voltou a ser derrotado neste sábado (5) e ampliou a sequência negativa na Superliga masculina. O time goiano chegou ao terceiro revés consecutivo ao ser superado pelo Vedacit/Vôlei Guarulhos por 3 sets a 0, com parciais de 19/28, 18/25 e 21/25, no ginásio Rio Vermelho. Esse foi o mesmo placar da vitória do time paulista contra o clube goiano no 1º turno...