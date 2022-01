Esporte Goiás Vôlei volta à quadra e sonha com playoffs Após pausa e adiamento de jogo, equipe goiana volta à disputa da competição nacional neste sábado (15), no Ginásio Rio Vermelho

Quase um mês depois de disputar seu último jogo na Superliga, o Goiás Vôlei entra em quadra neste sábado (15) no returno da competição nacional. Pela 2ª rodada do 2º turno, o time goiano tenta manter o bom momento no campeonato e encara o Apan/Eleva/Blumenau (SC), no ginásio Rio Vermelho, a partir das 21h30.O time goiano entraria em quadra na semana passada, mas o jo...