O Goiás vive o maior jejum sem conquistar título estadual desde o tetracampeonato do Vila Nova entre 1977-1980. Mesmo com esse tabu, o clube esmeraldino não abre mão do planejamento traçado para disputar o Campeonato Goiano de 2022. O período será utilizado para uma melhor preparação física de jogadores que mais atuaram na Série B do Brasileiro e para dar rodagem a outros atletas.

Nas últimas três temporadas, o Goiás viu o Atlético-GO ser bicampeão e, por último, o Grêmio Anápolis levantar o troféu estadual. Na edição de 2021, o time esmeraldino adotou postura clara de colocar jogadores jovens oriundos das categorias da base para disputar as partidas.

Em 2022, o clube esmeraldino não dará tratamento igual ao observado na última temporada, mas jogará o início da competição com jogadores que não tiveram tanto espaço, como o zagueiro Iago Mendonça, os meias Daniel de Pauli, Albano e Miguel Figueira e os atacantes Pedro Bahia e Lucas Emmanuel.

Outros jogadores, mais experientes, devem realizar uma pré-temporada mais prolongada para suportar bem a maratona de jogos de 2022, como o volante Fellipe Bastos, o meia Élvis, o lateral direito Apodi, o meia Diego e o atacante Nicolas.

Para o vice-presidente de futebol do Goiás, Harlei Menezes, será um período importante da temporada e esse planejamento não significa que o clube esmeraldino não possa brigar pelo título estadual, embora isso não seja tratado na Serrinha como uma obsessão.

“Não estamos preocupados com o título do Campeonato Goiano, mas também não queremos ficar um longo tempo sem conquistá-lo”, salientou o dirigente. Harlei explicou que os principais atletas serão inseridos, aos poucos, ao longo da competição. “Vamos usando os principais jogadores ao longo da competição, mas, no primeiro momento, vai ser um time mais mesclado”, completou.