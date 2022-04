Mergulhado na crise, o Goiás terá de passar mais uma semana de ressaca. O time esmeraldino voltou a ser derrotado na Série A do Campeonato Brasileiro ao cair para o Avaí, por 3 a 2, na Ressacada, em Florianópolis. A equipe vai completar 40 dias sem vitórias com um aproveitamento, neste período, de apenas 4,7% dos pontos disputados em jogos por Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Série A. Somou apenas 1 ponto de 21 possíveis em sete partidas.

No terceiro jogo sob comando do técnico Jair Ventura, a equipe esmeraldina chegou a sofrer três gols, mas reagiu no fim e reduziu um pouco a imagem de dano na partida contra o Avaí. O treinador esmeraldino reclamou da falta de opções com a sequência de lesões. Na partida desta segunda-feira, o time esmeraldino terminou o 2º tempo sem o lateral esquerdo Hugo e o atacante Luiz Filipe.

“Tenho onze dias de clube, nenhuma semana de treinos, três jogos nesse período e cinco lesões”, disse o treinador.

Outra queixa do técnico esmeraldino foi quanto à arbitragem. Para ele, o árbitro teve dois critérios para lances parecidos. Jair Ventura avaliou que o lance do pênalti cometido por Fellipe Bastos foi fora da área. “Falei que não ia falar de arbitragem, mas as coisas não mudam”, destacou o técnico.

Para Jair Ventura, o Goiás conseguiu mostrar valentia para reagir, mas que a arbitragem confusa fez com que a missão fosse mais complicada.

“Fomos valentes, brigamos, lutamos, tivemos oportunidades. Infelizmente, tivemos uma arbitragem confusa, com atitudes confusas que deixaram todos nervosos”, frisou.

Com a derrota, o Goiás chegou a sete jogos sem vencer na temporada e busca reagir para sair da zona do rebaixamento. Para Jair Ventura, o Goiás precisa de muito trabalho para voltar a conquistar vitórias. “Trabalhar ainda mais para tirar o Goiás dessa situação o quanto antes”, frisou o treinador.

Após uma maratona de jogos, o Goiás terá mais tempo para treinar e recuperar jogadores lesionados. “Vamos ter duas semanas de treino, vamos recuperar esses jogadores que estão se machucando”, disse.

Apesar da 18ª colocação e a segunda derrota para equipes que vieram da Série B, o treinador acredita que o time tem tempo para dar a volta por cima. “Está muito cedo para achar que está tudo errado”, destacou.