Esporte Goiás vai iniciar planejamento 2022 no dia seguinte ao fim da Série B Goiás celebra retorno à elite, garantido no início da semana. Planejamento começa nesta segunda (29)

O ano que começou com desconfiança terminou com vice-campeonato da Série B para o Goiás, após empate por 2 a 2 com o Brusque, na Serrinha, na despedida do clube esmeraldino da Segundona. A festa teve de tudo um pouco: homenagens, despedida de zagueiro, reação após o time levar 2 a 0, pedido de casamento e invasão da torcida para celebrar o retorno à elite. ...