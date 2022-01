Esporte Goiás vai iniciar pré-temporada com 21 jogadores

O Goiás dará início à sua pré-temporada nesta terça-feira (4) e contará com 21 jogadores para início de trabalho, entre eles estão o zagueiro Caetano e o atacante Vinícius, que foram contratados pela diretoria para 2022.A pré-temporada será toda realizada no CT Edmo Pinheiro e terá início com testes médicos e avaliações físicas de todos os jogadores.Além dos dois...